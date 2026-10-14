Sakarya Adapazarı'nda kafe önündeki masalara çarpan otomobil kameraya yansıdı

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobilin bir kafenin masa ve sandalyelerine çarpması güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Otomobil, kafenin masa ve sandalyelerine, saksılara ve reklam flamasına çarparak durdu.

Kaza, civardaki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda, otomobilin kaldırıma çıkması, kafe önündeki masa, sandalye ve saksılar ile başka bir iş yerinin reklam flamasına çarptığı görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, bir kişinin otomobilin çarpmasından son anda kurtulması ve iş yerlerindeki insanların arabanın yanına gelmesi yer alıyor.