Sakarya Adapazarı'nda motosikletten düşen sürücü dün gece yaşamını yitirdi

Sakarya Adapazarı'nda motosikletten düşen sürücü dün gece yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece Kömürlük Mahallesi mevkiinde motosikletinin kayması sonucu düşen sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi, cenazesi hastane morguna konuldu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kayan motosikletten düşen sürücü yaşamını yitirdi.
Kömürlük Mahallesi mevkiinde dün gece saatlerinde Ö.T. (22) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı.
Motosikletten düşen Ö.T, yaralandı, bölgele sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ö.T'nin cenazesi hastane morguna konuldu.
Kaynak: AA
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