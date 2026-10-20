Sakarya Adapazarı'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, olayın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya Adapazarı'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, olayın şüphelisi tutuklandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 18 Ekim'de çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde silahla vurulan 1 kişi kurtarılamamış, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

15 Temmuz Camili Mahallesi'nde Hakan T'nin (35) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen S.T, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı S.T. tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde 18 Ekim'de S.T. ile binadan taşınan ve kalan eşyalarını almaya gelen Hakan T. (35) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.T. silahla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan Hakan T. kurtarılamamıştı. Zanlı S.T. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
15 TemmuzAdapazarı3. SayfaSakaryaOlaylarCamiliGüncelSuçSon Dakika

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