Sakarya Adapazarı'nda yangında anne ve 2 çocuk dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sakarya Adapazarı'nda yangında anne ve 2 çocuk dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı

Sakarya Adapazarı\'nda yangında anne ve 2 çocuk dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı
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Adapazarı Yahyalar Mahallesi'nde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi; sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi Turan Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairede saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler nedeniyle kopan bazı parçalar, iki kat aşağıdaki balkona düştü. Çevrede panik yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede bulunan anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Anne ve çocukları, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sakarya Adapazarı'nda yangında anne ve 2 çocuk dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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