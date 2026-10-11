Sakarya Adapazarı\'nda zincirleme kazaya 3 araç karıştı, 4 kişi yaralandı

Sakarya Adapazarı'nda zincirleme kazaya 3 araç karıştı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Adnan Menderes Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada 1 sürücü ile araçlardaki 3 kişi yaralanırken, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Caddesi'nde 54 YE 399 plakalı ve 34 DGS 889 plakalı otomobiller ile 16 AIK 872 plakalı SUV tipi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada 1 sürücü ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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