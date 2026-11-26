SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde ağaç atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Alaağaç Mahallesi Dağdibi mevkisinde, Zeki Akçay'a ait ağaç atölyesinde meydana geldi. Atölyede başlayan yangının ardından alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Atölyenin bir bölümü yanarak hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.