Sakarya Akyazı\'da kardeşini silahla yaralayan şüpheli polis tarafından yakalandı

Sakarya Akyazı'da kardeşini silahla yaralayan şüpheli polis tarafından yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da bir kişi, tartışma sırasında kardeşinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan kişi Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı kardeşinin silahla vurduğu kişi yaralandı.
Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak'ta E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç'nin silahla ateş ettiği G.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı G.Ç. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
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