Sakarya Arifiye'de pres makinesine sıkışan 33 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sakarya Arifiye'de pres makinesine sıkışan 33 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

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Arifiye ilçesindeki fabrikada pres makinesine sıkışan 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşlarının fark etmesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, işçinin cenazesini cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürdü.

Sakarya'da bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi Erkan Kundo (33), çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının olayı fark etmesi üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Kundo'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Arifiye'de pres makinesine sıkışan 33 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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