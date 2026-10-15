Sakarya Büyükşehir Başkanı Alemdar, metrekareye 100 kiloya yakın yağışa karşı uyardı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentteki vatandaşları şiddetli yağışa karşı uyardı.

Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısında bulunduğunu ve yağışın şiddetini artırarak devam ettiğini belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve uyarıları dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Alemdar, şu ifadelere yer verdi:

"Veriler Sakarya'mızda perşembe sabah saatleri itibarıyla yağış miktarının metrekare başına 100 kilograma yakın olacağına işaret ediyor. Vatandaşlarımızın, perşembe günü boyunca zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, sivil araçlar yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir. Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için AFAD'ımız, ilçe belediyelerimiz ve devlet kurumlarımızla koordineli şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor. Lütfen uyarıları hassasiyetle dikkate alalım. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza eylesin."