Sakarya Büyükşehir Başkanı Alemdar, metrekareye 100 kiloya yakın yağışa karşı uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Büyükşehir Başkanı Alemdar, metrekareye 100 kiloya yakın yağışa karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Meteoroloji'nin turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı üzerine vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya çağırdı. Alemdar, perşembe metrekare başına 100 kilograma yakın yağış beklendiğini belirterek toplu taşımayı önerdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentteki vatandaşları şiddetli yağışa karşı uyardı.

Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısında bulunduğunu ve yağışın şiddetini artırarak devam ettiğini belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve uyarıları dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Alemdar, şu ifadelere yer verdi:

"Veriler Sakarya'mızda perşembe sabah saatleri itibarıyla yağış miktarının metrekare başına 100 kilograma yakın olacağına işaret ediyor. Vatandaşlarımızın, perşembe günü boyunca zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, sivil araçlar yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir. Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için AFAD'ımız, ilçe belediyelerimiz ve devlet kurumlarımızla koordineli şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor. Lütfen uyarıları hassasiyetle dikkate alalım. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
Sakarya Büyükşehir BelediyesiYerel HaberlerYusuf AlemdarHava DurumuAcil DurumSakaryaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
Real Madrid’den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş Real Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
09:07
6’sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:48
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
08:37
Kraliyet ailesini sarsan görüntü Prenses hareketsiz halde bulundu
Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu
08:15
İstanbul’da dün gece kabus yaşandı Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
08:11
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
07:48
Taksitli alışverişte yeni dönem Artık Bakanlık belirleyecek
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 09:31:16. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Başkanı Alemdar, metrekareye 100 kiloya yakın yağışa karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei