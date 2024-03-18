Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Adapazarı SGM'de düzenlenen programda, Türk askerinin Çanakkale cephesinde geçirdiği zor günlere dikkati çekmek için ekmek ve hoşaf ikram edildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Ulusumuzun geleceği, evlatlarının istikbali için canlarını ortaya koyan kahraman dedelerimizin bizlere miras bıraktığı bu vatan en kıymetli varlığımızdır. Bu ülkenin çocukları, ecdadının destanını okuyarak, izleyerek büyüyor ve bu şuurda yetişiyor. SGM'de gerçekleştirdiğimiz programla Çanakkale'nin önemini hatırladık, şehitlerimizi dualarla andık." ifadelerine yer verildi.
Ramazan Sokağı'nda kültür sanat etkinlikleri sürüyor
Büyükşehir Belediyesince Ramazan Sokağı'nda düzenlenen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında ramazan ayı boyunca Türk-İslam sanatlarından ebru ve kaligrafi (Hüsnü Hat) çalışmalarında ortaya çıkan eserler vatandaşlara hediye ediliyor.
Sakarya Kent Orkestrası'nın "Tasavvuf Musikisi Konseri" de sanat meraklıları tarafından ilgi görüyor.
Atatürk Bulvarı Adapazarı Kültür Merkezi önünde kurulan sokakta Karagöz ile Hacivat gölge oyunu da sahneleniyor.
Son Dakika › Güncel › Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çanakkale etkinliği düzenledi - Son Dakika
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, özel uçakla Antalya'ya gelerek Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacak. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, 23 Mart'a kadar Antalya'da kamp yapacak. Ayrıca, 100 Hull City taraftarı da takımlarını desteklemek için Antalya'ya geldi. Takımın kentte hazırlık maçı da yapılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, beş yıl boyunca dürüst ve gayretli çalıştıklarını belirterek, Antalya'yı iki kere üst üste kazanacaklarını söyledi. Özel, Antalya'nın hükümet tarafından üvey evlat muamelesi gördüğünü ve toplanan vergi ile ayrılan yatırım bütçesi arasında büyük fark olduğunu dile getirdi. Ayrıca, turizmcilerin zor durumda olduğunu ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulunda düzenlenen programda, öğrenciler 18 Mart Çanakkale Oratoryosu sahneledi ve İstiklal Marşı'nı Arapça okuma yarışması düzenlendi. Programda konuşan TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Cangir, Çanakkale'nin bir direniş ve diriliş ruhu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu ise Çanakkale Zaferi'nin İslam tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, HDP ile masaya oturmayacaklarını ve terörle arasına mesafe koyamayan hiçbir yapıyla bir araya gelmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, deprem, ulaşım ve sosyal belediyecilik problemlerine çözüm getireceklerini vurguladı.
Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin, Kazdağları'nda yamaç paraşütü yaparken ters rüzgarın etkisiyle düşerek hayatını kaybetti. Şenergin'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi. Olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürek burktu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?