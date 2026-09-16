Sakarya'da 1 ayda aranan 264 kişi yakalandı, aralarında 36 yıl hapisliler var - Son Dakika
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Sakarya'da 1 ayda aranan 264 kişi yakalandı, aralarında 36 yıl hapisliler var

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada 1 ayda 264 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 36 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar da yer aldı.

Sakarya'da 1 ayda hakkında yakalama kararı bulunan 264 kişi yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, "hırsızlık" suçundan 20 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, "cinsel istismar" suçundan 26 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, "hırsızlık" suçundan 36 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 0-5 yıl arası cezası bulunan 74, 5-10 yıl arası cezası bulunan 18, 10-20 yıl arası cezası bulunan 10 ile ifadeye yönelik aranan 158 kişiyi yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da 1 ayda aranan 264 kişi yakalandı, aralarında 36 yıl hapisliler var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 1 ayda aranan 264 kişi yakalandı, aralarında 36 yıl hapisliler var - Son Dakika
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