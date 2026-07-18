15 Temmuz'un 10. Yılında Sakarya'da Anma Programı

Sakarya'da 15 Temmuz Milli İrade Derneğince 15 Temmuz'un 10. yılında program düzenlendi.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki dernek bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, 15 Temmuz'da Türk milletinin canı pahasına vatanı koruduğunu söyledi.

İnci, 10 yaş altında 10 takımdan oluşan sporcular arasında düzenlenen turnuvanın amacının çocuklara 15 Temmuz'u anlatmak olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Vatanımıza sahip çıktığımız gibi onların da sahip çıkması için çocuklarımızı vatanı ve milleti için canını vermeye hazır gençler olarak Allah'ın izniyle yetiştireceğiz. Gençlerimizin hepsini kutluyorum. Eğer iradeyi Cumhurbaşkanımız koymamış olsaydı, diğer devletlerin cumhurbaşkanları gibi kaçıp gitmiş olsaydı Türkiye perişandı, bertaraf olmuştu, dış güçlerin eline girmiş ve bağımsızlığını kaybetmiş olacaktı."

İnci, şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini, gazilere de şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından gazilere plaket, müsabakalarda dereceye giren sporculara da kupa ve madalyaları verildi.

Basın İlan Kurumu'nun "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi"nin açıldığı etkinlikte, katılımcılara yemek ikram edildi.