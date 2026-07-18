15 Temmuz'un 10. Yılında Sakarya'da Anma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz'un 10. Yılında Sakarya'da Anma Programı

18.07.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 15 Temmuz Milli İrade Derneği, 15 Temmuz'un 10. yılında program düzenledi. Dernek Başkanı Ali İnci, milletin vatanı canı pahasına koruduğunu vurguladı ve çocuklara 15 Temmuz'u anlatmak için turnuva düzenlendi.

Sakarya'da 15 Temmuz Milli İrade Derneğince 15 Temmuz'un 10. yılında program düzenlendi.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki dernek bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, 15 Temmuz'da Türk milletinin canı pahasına vatanı koruduğunu söyledi.

İnci, 10 yaş altında 10 takımdan oluşan sporcular arasında düzenlenen turnuvanın amacının çocuklara 15 Temmuz'u anlatmak olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Vatanımıza sahip çıktığımız gibi onların da sahip çıkması için çocuklarımızı vatanı ve milleti için canını vermeye hazır gençler olarak Allah'ın izniyle yetiştireceğiz. Gençlerimizin hepsini kutluyorum. Eğer iradeyi Cumhurbaşkanımız koymamış olsaydı, diğer devletlerin cumhurbaşkanları gibi kaçıp gitmiş olsaydı Türkiye perişandı, bertaraf olmuştu, dış güçlerin eline girmiş ve bağımsızlığını kaybetmiş olacaktı."

İnci, şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini, gazilere de şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından gazilere plaket, müsabakalarda dereceye giren sporculara da kupa ve madalyaları verildi.

Basın İlan Kurumu'nun "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi"nin açıldığı etkinlikte, katılımcılara yemek ikram edildi.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Etkinlik, Sakarya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 10. Yılında Sakarya'da Anma Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Yargı ’dur’ dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak
Görüntüler korkunç Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:34
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
09:07
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
08:53
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
08:15
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 10:45:02. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'un 10. Yılında Sakarya'da Anma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.