 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da 244 düzensiz göçmen yakalandı, 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da 244 düzensiz göçmen yakalandı, 26 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 244 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi. Geçen yıl aralık ayında ise 105 kaçak geçişe müdahale edilmişti.

Sakarya\'da 244 düzensiz göçmen yakalandı, 26 şüpheli gözaltına alındı
03.01.2024 - 12:01,
Abone Ol

Sakarya'da son bir ayda 244 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl aralık ayında 105 kaçak geçişe müdahale edildi.

Operasyonlar neticesinde 244 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 26 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilirken, insan kaçakçılığı iddiasıyla adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı, 19'u serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakarya, Cezaevi, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 244 düzensiz göçmen yakalandı, 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:22:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da 244 düzensiz göçmen yakalandı, 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement