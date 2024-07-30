Sakarya'da 282 şüpheliden 44'ü cezaevine gönderildi

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Sakarya'da bir haftada çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 282 şüpheliden 44'ü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-26 Temmuz'da icra edilen asayiş uygulamalarında 78 bin 380 kişinin sorgusu yapıldı.

Denetimlerde 35'i uyuşturucu, 15'i dolandırıcılık, 8'i hırsızlık, 1'i adam öldürme, 223'ü diğer suçlardan olmak üzere aranan 282 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 44'ü tutuklandı.

Öte yandan, istihbari çalışmalar sonucunda 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği ve 98 fişek ele geçirildi.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 102 bin 259 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda hız ihlalinden 968, muayenesiz araç kullanmaktan 106, emniyet kemeri kullanmamaktan 49, sigortasız araç kullanmaktan 38, kırmızı ışık ihlalinden 36, alkollü araç kullanmaktan 10, diğer suçlardan 203 olmak üzere toplamda 1410 sürücüye işlem uygulandı, 152 araç trafikten men edildi.