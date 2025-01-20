Sakarya'da 3 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Sakarya'da durdurulan tırda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu Akyazı Gişeleri'nde bir tırı durdu.

Tırın çekici ve dorsesinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 3 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.