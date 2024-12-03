Sakarya'da 31 Hükümlü Cezaevine Gönderildi

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Sakarya'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta aranan kişilere yönelik çalışma kapsamında, 0-4 yıl arası hapis cezası bulunan 21 ve 4-8 yıl arası hapis cezası olan 6 hükümlüyü gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca, "çocuğun cinsel istismarı"ndan 9 yıl 2 ay, "hırsızlık" suçundan 9 yıl 5 ay 22 gün, "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 23 yıl 10 ay ve "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak"tan 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerinin ardından 31 hükümlü, cezaevine gönderildi.