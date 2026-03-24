Sakarya'da 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı

24.03.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 24 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Sakarya'da son 24 günde gerçekleştirilen operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 70 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1-24 Mart tarihlerinde, istihbari çalışma, risk analizleri ve saha araştırmaları neticesinde belirlenen güzergahlarda yol kontrol ve arama faaliyetleri yürüttü.

Umuma açık yerler, metruk alanlar ve geçiş noktalarında yapılan operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Kimlik tespit ve idari işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu, sevk ettiği veya barındırdığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Sakarya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 21:43:43. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.