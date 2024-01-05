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Sakarya'da Arama Kararı Bulunan 631 Kişiden 156'sı Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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Sakarya'da Arama Kararı Bulunan 631 Kişiden 156'sı Cezaevine Gönderildi

Sakarya'da il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan 631 kişi yakalandı. Bu kişilerden 156'sı jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Operasyonlarda terör örgütü üyeliği, hırsızlık, kasten öldürme, yağma, dolandırıcılık ve farklı suçlardan aranan kişiler yakalandı. Son 4 ayda ise kentte jandarma ekiplerince toplamda 1976 şüpheli yakalandı.

Sakarya\'da Arama Kararı Bulunan 631 Kişiden 156\'sı Cezaevine Gönderildi
05.01.2024 - 13:41,  Güncelleme: 13:43
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Sakarya'da aralık ayında, haklarındaki arama kararı doğrultusunda yakalanan 631 kişiden 156'sı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, "terör örgütü üyeliği" suçundan 3, "hırsızlık" suçundan 34, "kasten öldürme" suçundan 2, "yağma" suçundan 8, "dolandırıcılık" suçundan 28 ve farklı suçlardan 556 olmak üzere 631 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 156'sı jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan kentte jandarma ekiplerince son 4 ayda aranan kişilere yönelik operasyonlarda 1976 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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