Sakarya'da Ayıyı Kovalayan Kişi Kamuoyundan Özür Diledi - Son Dakika
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Sakarya'da Ayıyı Kovalayan Kişi Kamuoyundan Özür Diledi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kişi, aracıyla ayıyı kovalarken çektikleri videonun tepki görmesi üzerine kamuoyundan özür diledi. Savaş İlkis, ayının aniden önüne çıktığını ve paniklediğini belirterek, hayvansever olduklarını ve yanlış anlaşıldıklarını söyledi.

13.06.2024 21:47
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kişi, aracıyla ayıyı kovalarken çektikleri videonun tepki görmesi üzerine kamuoyundan özür diledi.

Aktaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Savaş İlkis, aracıyla evine gittiği sırada önüne çıkan ayıyı aracıyla kovaladı. Yanındaki arkadaşı da kovalamaca anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İlkis, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda ilerlerken birden önüne ayının çıktığını söyledi.

O an paniklediğini, yanındaki arkadaşının da video çektiğini belirten İlkis, "Hayvandan korkmaya başladık, kornaya bastım. Kornaya basarken hayvan hemen yoldan çekilmedi. Hayvan bir müddet sonra ormana daldı, biz de yolumuza devam ettik." diye konuştu.

İlkis, şunları kaydetti:

"Biz cani insanlar değiliz. Burada yanlış anlaşıldık, hayvansever insanlarız. Kendi evimde inek, tavuk, köpek, güvercin var. Türk milletinden özür dileriz. Kötü insan değiliz, yanlış anlamayın, yanlış tanımayın."

Kaynak: AA

Kocaali, Sakarya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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