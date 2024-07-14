Sakarya'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya\'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki oto bayisine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alınırken, fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

14.07.2024 01:15
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren medikal, kozmetik ve ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına 1'i köpük kulesi olmak üzere 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale edildi.

Ekipler, alevlerin fabrikanın arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramaması için mücadele etti.

Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, olay yerinde çalışmaları yönetti. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangın kontrol altına alınırken, kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan yangına müdahale ederken hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına itfaiye ekiplerinin bütün araç ve personeliyle müdahale ettiğini ve çevreye herhangi bir zarar vermeden kontrol altına alındığını belirterek, "İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize hassaten teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, memleketimizi büyük afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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