Sakarya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Sakarya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya\'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 157 şüpheliden 11'i tutuklandı.

05.01.2025 14:48
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Sakarya'da Aralık 2024'te uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesi kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 157 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bu kapsamda düzenlediği 135 operasyondaki aramalarda, 341 bin 500 boş, 56 bin dolu makaron, 247 kilogram tütün, 4 bin 357 gram kubar esrar, 1 kilo 377 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram toz esrar, 22 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu, 20 mililitre amfetamin, 51 uyuşturucu hap, 45 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 bin 823 litre kaçak alkol, 20 bin sahte içki bandrolü, 3 litre aroma verici kit, 218 aroma verici kit, 990 kilogram kaçak çay, 309 elektronik sigara, 7 hassas terazi, 1400 litre kaçak akaryakıt, 6 makaron makinesi, 6 obje, sikke ve 13 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 157 şüpheliden 11'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Güvenlik, sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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