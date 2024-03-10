Sakarya'da çiftçilere "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgilendirme yapıldı.
Türkiye İş Bankası Sakarya Şubesi ve Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliğince Sakarya Park'taki düğün salonunda "Çiftçiler Buluşması" programı düzenlendi.
Programa katılan İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü Tarım Bankacılığı Uzmanı Metin Yüksel Bölüm, "Tarım Bankacılığı" ve "İmece Kart" hakkında çiftçileri bilgilendirdi.
Bölüm, arıcılara hırsızlık ve afete karşı sigorta yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.
AA muhabirine projelerinden bahseden birliğin yönetim kurulu başkanı Mustafa Ör, Sakarya'da tüm arı ürünlerinin üretileceği bal köyü kuracaklarını anlattı.
"Ortasından suların aktığı, yanında kestane, ıhlamur gibi ağaçların bulunduğu, arıların sevdiği bitkilerin ekildiği bir köy hayal ediyoruz." diyen Ör, projeyi Düzce Üniversitesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapmayı planladıklarını söyledi.
Ör, sektörleriyle ilgili deneyim sunacak "Api Turizm" projesine de değindi.
Arıcı Cengiz Kuygulu da toplantının çok faydalı olduğunu belirterek, arı ölümlerinin yaşanmaması için onlara doğal yaşam imkanı sağlanması, dengeli beslenme ve ilaçlama yapılması gerektiğini kaydetti.
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