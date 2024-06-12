Sakarya'da cip ile minibüs çarpışması: 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da cip ile minibüs çarpışması: 7 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, cip ile minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli ulaşım aksadı, ancak araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

12.06.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sakarya Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 AJJ 724 plakalı cip ile 54 M 0256 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan 7 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

Erenler, Sakarya, trafik, Ulaşım, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da cip ile minibüs çarpışması: 7 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
22:42 Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da cip ile minibüs çarpışması: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement