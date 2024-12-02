Sakarya'da parmağı bebek yürütecine sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.
Küçük kızlarının bebek yürütecine sıkışan parmağını çıkaramayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aparatlar yardımıyla yürütecin bir kısmını kesen itfaiye ekipleri, küçük kızın parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık personeli de çocuğun parmağına tedavi uyguladı.
Cep telefonuyla kayıt altına alınan bu anlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Çocuğun Parmağı Yürütece Sıkıştı - Son Dakika
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