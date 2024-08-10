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Sakarya'da denizde hortum kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde çıkan ve kısa süreli paniğe sebep olan hortum cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Karadeniz'e sahili olan Karasu ilçesinde rüzgar etkili oldu. Rüzgar ile birlikte denizde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi. İlçenin farklı noktalarından da görülen hortumu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.