Sakarya'da Drama mübadillerinin kente gelişlerinin 100. yılında etkinlikler düzenlenecek - Son Dakika
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Sakarya'da Drama mübadillerinin kente gelişlerinin 100. yılında etkinlikler düzenlenecek

Sakarya\'da Drama mübadillerinin kente gelişlerinin 100. yılında etkinlikler düzenlenecek

Sakarya'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında 1924'te Drama'dan Serdivan ilçesine gelenlerin torunları tarafından kurulan Serdivan Mübadilleri Derneği, mübadelenin 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okumasıyla başlayacak ve konuşmalar, söyleşiler, halk konseri ve halk oyunları gösterisi gibi etkinliklerle devam edecek. Dernek, mübadillerin kültürünü ve geçmişini genç nesillere aktarmayı hedefliyor.

04.05.2024 10:31
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Sakarya'da Yunanistan Drama mübadillerinin kente gelişlerinin 100. yılında etkinlikler gerçekleştirilecek.

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince uygulanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Drama'dan Serdivan ilçesine gelenlerin torunları, 29 Ekim 2023'te Serdivan Mübadilleri Derneğini kurdu.

Dernek tarafından Serdivan ilçesinde mübadelenin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlik, yarın yatsı namazından sonra Kemalpaşa Merkez Mahallesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okumasıyla başlayacak.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki etkinlik mekanında 6 Mayıs Pazartesi günü saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak programda konuşmalar yapılacak, mübadele tarihi konulu söyleşi, yerel sanatçı halk konseri ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirilecek.

"6 Mayıs bizim için çok önemli"

Dernek başkanı Aydın Cıngır, mübadillerin kuşaklar arasındaki popülizme yenik düşmüş arkadaşlık, dostluk, kaybolmuş kültürleri bir araya getirmek için derneği kurduklarını söyledi.

Cıngır, mübadelenin 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, "Türkiye'de yaşayan Rumlarla Drama'da yaşayan Türkler arasında Lozan Barış Antlaşmasıyla mübadele gerçekleştirildi. 6 Mayıs 1924'te Ramazan Bayramı'nın birinci günü bayram namazını kıldıktan sonra mübadele gerçekleşti, 6 Mayıs bizim için bu nedenle çok önemli." dedi.

Dernek olarak sülale temsilcilerini belirlediklerini, üye kayıtlarını yapmaya başladıklarını dile getiren Cıngır, "Derneğimiz iyi bir organizasyon şemasıyla kurumsallaştıktan sonra etkinliklere başladık. Dejenere olan kültürümüzü bir araya getirmek, bu etkinliklerle evlerimizdeki hazineleri, resimleri, tarım aletlerini ortaya çıkarmak ve geçmişte atalarımızın yaşamış olduğu, hangi şartlardan bugünlere geldiklerini gösteren unsurları bir araya getirerek genç nesillere aktarmak istiyoruz. Halk oyunları, yemeklerimiz, kültürlerimiz ve sülalemizle bir araya gelmemiz çok önemli. Biz de hep beraber dernekle bunu başarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz"

Derneğin yönetim kurulu üyesi Huriye Beyhan Yurdasavaş Özkan da 3. kuşak mübadil torunu olduğunu söyledi.

Özkan, 100. yılda gerçekleştirilecek etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini aktararak, "Bunu sadece dernek çatısı altında değil, tüm Serdivan'a yaymış durumdayız. Geleneksel ve kültürel bir dernek olmamızın gerekliliğini her yönüyle ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Derneğin amacının, gençlerle geçmişi buluşturmak olduğunu dile getiren Özkan, "İlk programımızda müthiş bir kaynaşma olacaktır diye düşünüyoruz ve bundan sonra etkinliğin çok daha coşkulu ve kapsayıcı olarak yıllarca devam etmesini sağlayacağız." dedi.

Özkan, yöresel yemeklerin örneklerini etkinlikte göstereceklerini aktararak, en kısa sürede tarihçilerin katılımıyla geniş kapsamla sempozyum ya da panel düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Serdivan, Türkiye, Sakarya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Drama mübadillerinin kente gelişlerinin 100. yılında etkinlikler düzenlenecek - Son Dakika

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