Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yeni Mahalle'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Soğuk'un cinayet zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk (64), dün, Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
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