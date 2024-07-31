Sakarya'da fındık bahçesine devrilen pikap sürücüsü yaralandı

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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde fındık bahçesine devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.

Mesudiye Mahallesi Şifa Sokak'ta Atilla N. idaresindeki 34 AND 029 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ile Sakarya Arama ve Kurtarma Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.