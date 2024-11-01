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Sakarya'da İş Kazasında Kopan Uzuvlar Yeniden Dikildi

Sakarya\'da İş Kazasında Kopan Uzuvlar Yeniden Dikildi

Sakarya'da iki işçinin kopan uzuvları, başarılı bir ameliyatla yerine dikildi. Hastalar, tedavi sonrası günlük işlerini yapabiliyor.

01.11.2024 17:49
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Sakarya'da iş kazası geçiren 2 kişinin kopan uzuvları, ameliyatla yerine dikildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iş kazası sonucu el ve kolunu kaybeden iki hasta ameliyatı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Ortopedi Kliniği El Cerrahı Dr. Öğretim Üyesi Kutay Yılmaz ile Doç. Dr. Fevzi Sağlam tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, endüstriyel hamur karma makinesini temizlerken sol el bileği üst kısmında uzuv kopması yaşayan B.D'ye (22) müdahale ettiklerini belirtti.

Bu tür yaralanmalarda önceliğin hastanın hayatını kurtarmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Uzuv dikimi her zaman mümkün olmayabilir ancak bu vakada yapılan değerlendirme sonucu kopan elin yerine dikilmesine karar verildi. Ameliyatlar, yoğun bakım süreçleri ve fizik tedavi sayesinde hastamız elini tam olarak kullanabilmekte."

Yılmaz, kolu dirsek ve bilek arasından kopan marangoz B.B'nin (59) ise ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığını, hastaya yönelik değerlendirmeler sonucu kopan uzvun dikildiğini aktararak, "Bu tür vakalarda yoğun kan kaybı hayatı tehdit edebiliyor. Müdahaleler sonrası hastamız, uzun bir fizik tedavi süreciyle günlük işlerinde elini kullanabilir hale geldi." ifadelerini kullandı.

B.D. ise Yılmaz'a teşekkür ederek, "Herkes kolumun kesileceğini düşünüyordu ama doktorum kolumu kurtarabileceğine inandırdı. Yoğun bakım ve fizik tedavi süreçlerinde de yanımda oldu. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Allah doktorumdan ve tüm sağlık çalışanlarından razı olsun." şeklinde duygularını paylaştı.

B.B. de geçirdiği iş kazasından sonra üç ameliyat geçirdiğini belirterek, duygularını "Kolumu kaybetmediğim için her gün şükrediyorum. Doğru tedavi ve fizik tedavi sayesinde artık yardımsız işlerimi yapabiliyorum. Allah doktorum Kutay bey ve ekibinden razı olsun." şeklinde ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da İş Kazasında Kopan Uzuvlar Yeniden Dikildi - Son Dakika

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