Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.
Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde dövizler taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Sakarya Aile Derneğinden Habibe Muan, vicdanlı insanlarla başkalarının acılarına ortak olmak ve yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini söyledi.
Muan, Gazze'de katliamın 5 aydır devam ettiğini belirterek, bu zamana kadar aralarında çocuk ve kadınların olduğu 30 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.
Bombalardan kurtulabilenlerin ise her türlü temel ihtiyaçlarından yoksun, açlıktan ölme tehlikesi altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Muan, "Sözde kadın haklarını savunan medeni batının, ne kadar ikiyüzlü ve vahşi olduğu tarihin karanlık sayfalarında yerini aldı. Buna karşılık yapayalnız, çaresiz ve kimsesiz kalan Gazzeli kadınların Allah'a olan tevekkülleri her insana örnek oldu." diye konuştu.
Muan, boykot hassasiyetinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tüm Sakarya halkını ve insanlığı Filistin ve Gazze'de işlenen insanlık suçlarına karşı mazlum Gazze halkının yanında yerini almaya, Filistin ve Gazze'de yaşananlara duyarlı olmaya davet ediyoruz. Rabbim bu ramazanda, zulme uğrayan tüm kardeşlerimize yardım eylesin." dedi.???????
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