Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 185 Sürücü ve 622 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 185 Sürücü ve 622 Araç Trafikten Men Edildi

Sakarya'da temmuz ayında yapılan jandarma denetimlerinde 185 sürücü ile 622 araç trafikten men edildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince gerçekleştirilen denetimler sonucunda uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullanan 57 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu. Temmuz ayında jandarma sorumluluk sahasında meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken, 113 kişi yaralandı. Ayrıca, bu yılın ilk 7 ayında 786 bin 283 sürücü ve aracın kontrolü yapıldı ve kural ihlali yapan 28 bin 428 sürücü ve araca idari para cezası uygulandı.

02.08.2024 17:31
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Sakarya'da temmuz ayında yapılan jandarma denetimlerinde 185 sürücü ile 622 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince geçen ay 101 bin 301 sürücü ve araç kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 185 sürücü ile 622 araç trafikten men edildi. Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 57 sürücünün ise belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Artan denetim ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen temmuz ayında jandarma sorumluluk sahasında bir ölümlü, 65 yaralamalı ve 71 maddi hasarlı olmak üzere 137 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirirken, 113 kişi yaralandı.

Kazaların aşırı hız, arkadan çarpma, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, şerit ihlali ve alkollü şekilde araç kullanmadan kaynaklı sürücü kusurlarından dolayı yaşandığı belirtildi.

Öte yandan bu yılın ilk 7 ayında 786 bin 283 sürücü ve aracın kontrolü yapıldı. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 28 bin 428 sürücü ve araca idari para cezası uygulanırken, trafik güvenliği açısından trafiğe çıkmasında sakınca bulunan 4 bin 467 araç ile 1140 sürücü trafikten men edildi, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirlenen 341 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 10 bin 913 öğrenci ve 22 bin 909 sürücüye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Ayrıca, denetimler esnasında hakkında yakalama kararı bulunan 886 şahıs ile 177 araca gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 185 Sürücü ve 622 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 185 Sürücü ve 622 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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