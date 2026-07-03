Sakarya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Sakarya\'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
03.07.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı'nda yapılan operasyonda 2 ton kaçak alkol ve birçok kaçak ürün ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaçak ve sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkol faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Adapazarı ilçesinde Y.Ç'nin (53) iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda, 2 ton kaçak ve sahte alkol yapımında kullanılacak 490 litre etil alkol, 1168 kaçak alkol yapımında kullanılacak aroma verici kit ve 315 değişik markalarda gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Adapazarı, 3. Sayfa, Güvenlik, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
10 yaşındaki çocuğu dövdü, adli kontrolle serbest kaldı 10 yaşındaki çocuğu dövdü, adli kontrolle serbest kaldı
Trabzonspor’da Olaigbe ile yollar ayrıldı, yeni takımına imzayı attı Trabzonspor'da Olaigbe ile yollar ayrıldı, yeni takımına imzayı attı
’’Üzerindeki büyüyü kaldırıyorum’’ demişti Kane, çıktığı ilk maçta şov yaptı ''Üzerindeki büyüyü kaldırıyorum'' demişti! Kane, çıktığı ilk maçta şov yaptı
Depremin ardından gökyüzü kana büründü Venezuela’daki görüntüler dehşet yarattı Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

14:28
Ehliyetler için yeni düzenleme AYM iptal etmişti, tekrar Meclis’e sunuldu
Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu
13:35
Komedyen Deniz Göktaş’ın Emniyet ifadesi Tutuklama talebiyle sevk edildi
Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi
13:15
Türkiye’nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
12:32
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 14:34:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Sakarya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.