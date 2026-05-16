Sakarya'da Kadın Tabanca ile Vuruldu
Sakarya'da Kadın Tabanca ile Vuruldu

16.05.2026 13:12
Erenler'de Ç.K., İ.Y. tarafından bacaklarından vuruldu, şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde Ç.K. (41) isimli kadın, daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Y. (47) tarafından tabanca ile bacaklarından vuruldu. Sokak ortasında kanlar içinde kalan Ç.K. bir berber dükkanına sığınırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tabakhane Mahallesi'nde bulunan Diriliş Yunus Emre Parkı mevkisinde meydana geldi. Ç.K. isimli kadın ile daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.Y., tabancayla havaya ateş etti. İ.Y. daha sonra korkuyla kaçmaya çalışan Ç.K.'ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden kurşunla yaralanan kadın, sokaktaki berber dükkanına sığındı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edilirken; İ.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

