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Sakarya'da Kamyon ile Otomobil Çarpışması: 2 Ölü - Son Dakika
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Sakarya'da Kamyon ile Otomobil Çarpışması: 2 Ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Sakarya\'da Kamyon ile Otomobil Çarpışması: 2 Ölü
01.01.2024 - 22:05,
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

D-100 Karayolu Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi ışıklı kavşağında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Burak Velioğlu ve aynı araçtaki Mehmet Can Yelken, ağır yaralandı.

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Velioğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Yelken ise burada yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya'da Kamyon ile Otomobil Çarpışması: 2 Ölü - Son Dakika
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