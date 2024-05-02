Sakarya'da kayıp olarak aranan Irak uyruklu kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sakarya'da kayıp olarak aranan Irak uyruklu kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sakarya'da kayıp olarak aranan Mohammed Azeez Mahdi M'nin cesedi, Erenler'de bir iş yerinin arkasındaki fındık bahçesinde toprağa gömülü halde bulundu. İlgili olayla bağlantılı olduğu düşünülen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ederken, Irak uyruklu bir zanlının arama çalışmaları sürüyor. Mahdi M'nin cenazesi ise defnedilmek üzere Irak'a gönderildi.

02.05.2024 13:39
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Sakarya'da kayıp olarak aranan Irak uyruklu kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakkında 20 gün önce kayıp başvurusu yapılan Mohammed Azeez Mahdi M'nin cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen H.B, Y.Ö, U.A, E.K, Ö.C, K.B, E.S. ve S.T. adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Irak uyruklu bir zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

Bu arada olayın, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maktule ait aracın kayıt dışı satılmaya çalışıldığını tespit etmesi üzerine aydınlatıldığı belirtildi.

Aralarında alacak meselesi bulunduğunu öne süren şüphelilerden bazılarının emniyetteki ifadelerinde, Iraklılara korsan taksicilik yapan Mahdi M'nin aracına müşteri olarak bindiklerini, daha sonra Erenler ilçesindeki H.B'ye ait iş yerine yakın bölgede silahla öldürüp fındıklık alana gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Öte yandan evli ve 3 çocuk babası Mahdi M'nin cenazesi, defnedilmek üzere Irak'a gönderildi.

Hakkında 11 Nisan'da kayıp ihbarında bulunulan Mohammed Azeez Mahdi M'nin (45) cesedi, yapılan çalışmalar sonucu Erenler'de bir iş yerinin arkasındaki fındık bahçesinde toprağa gömülü halde bulunmuştu. Ekipler, olayla ilgili iş yeri sahibi H.B. (43) ile arkadaşları Y.Ö. (28), U.A. (40), E.K. (30), Ö.C. (43), K.B. (16), E.S. (21) ve S.T'yi (30) gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Sakarya, Irak, Adliye, Cinayet, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kayıp olarak aranan Irak uyruklu kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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