Sakarya'da Kaynarca-Adapazarı yolunda refüje çarpıp devrilen aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Sakarya'da Kaynarca-Adapazarı yolunda refüje çarpıp devrilen aracın sürücüsü öldü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Kaynarca-Adapazarı kara yolunda refüje çarpıp devrilen hafif ticari aracın 33 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynarca-Adapazarı kara yolunda Muhammet Hızal (33) idaresindeki 54 AHK 152 plakalı hafif ticari araç refüje çarpıp devrildi.

Hızal'ın ağır yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Hızal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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