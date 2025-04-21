Sakarya\'da Kaza: 1 Yaralı, Şoför Ehliyetsiz

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde kamyon ile özel halk otobüsünün çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kamyon şoförünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaza, sabah saatlerinde Arif Bey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. K.A. idaresindeki 52 K 0993 plakalı kamyon ile S.M. idaresindeki 54 J 6516 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada savrulup refüje çarpan otobüsteki 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı ambulansla Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyon şoförünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Şoföre ceza uygulanırken, kamyon trafikten menedildi.

Otobüste buluna bir yolcu, "Sapanca yönüne gidiyorduk. Tam kavşağı geçmiştik, yan yoldan kavşağa gelen kamyon birden gelip, bize yandan vurdu ve sonrasında bu kaza meydana geldi. Otobüs sürücüsü korna çaldı hatta kenara doğru kaçmasına rağmen kurtaramadı" dedi.