Sakarya\'da Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, otomobilin beton direğe çarpması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki sürücü ile kardeşi defnedildi.

Yeniköy Mahallesi mevkisinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü O.K (14) ile yanındaki kardeşi Y.K'nin (10) cenazeleri hastane morgundan alınarak Yeniköy Mahallesi Merkez Cami'ne getirildi.

İki kardeşin ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası iki kardeşin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Söğütlü Kaymakamı Mehmet Göze, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, kardeşlerin okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, dün Yeniköy Mahallesi mevkisinde, O.K'nin (14) kullandığı 41 EU 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarpmış, olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan O.K. ile yanındaki kardeşi Y.K'nin (10) hayatını kaybettiği belirlenmiş ve kazaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.