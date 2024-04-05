Sakarya\'da KGYS Kameralarıyla Kaydedilen Trafik Kazaları

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'ndeki döner kavşakta otomobil ile minibüsün çarpışması yer aldı.
Milli Egemenlik Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta ise otomobilin yolcu minibüsüyle çarpışması kayıtlara geçti.
Serdivan ilçesindeki Tunatan kavşağında da iki otomobilin çarpışması kameralarca kayıt altına alındı.
Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.
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