Sakarya'da Kumar Oynayanlara Ceza

Sakarya'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kumar oynayan ve oynatan kişi ile iş yerlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Adapazarı ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi.

Ayrıca, işletme sahibine "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem uygulandı.