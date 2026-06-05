Akyazı ve Taraklı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akyazı ve Taraklı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi

Akyazı ve Taraklı\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi
05.06.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyazı ve Taraklı'da Halk Eğitim Merkezleri yıl sonu sergisi düzenledi. Akyazı'da 7.500 kursiyerin ürünleri sergilenirken Gazze'ye dikkat çeken bir bölüm oluşturuldu. Taraklı'da ise roman havası ve müzik dinletisiyle sergi açıldı.

Sakarya'nın Akyazı ve Taraklı ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Akyazı Halk Eğitim Merkezince Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen sergide, giyim üretim teknolojisi, el sanatları, modern tasarım alanlarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Ayrıca sergide, Gazze'deki zulme dikkat çekmek için Gazze bölümü de oluşturuldu.

Merkez bünyesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında açılan çeşitli kurslara 7 bin 500 kursiyer katıldı, yaklaşık 110 usta öğretici eğitim verdi.

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz, AA muhabirine, "aile" teması kapsamında 1950'den itibaren ailelerin giyim kuşamlarından bugüne kadar olan kısmı işlediklerini söyledi.

Akyüz, kentte yaşayan kültürlerin yöresel kıyafetlerini işlediklerini belirterek, Kafkas, Karadeniz, Doğu Anadolu, manav, muhacir kıyafetleriyle tema hazırladıklarını anlattı.

Sergide Gazze bölümüne değinen Akyüz, "İnsanlığın kanayan yarası, içimizi acıtan Gazze'yi sergimizde ele almak istedik. Yahya Sinvar'dan, Ebu Ubeyde'ye, Küresel Sumud Filosu'ndan çadırda yaşayan insanlara, yıkık harabe olmuş binalara, açlıktan ölmek üzere olan çocukları tema içine alarak, dünyada küçük alan olmasına rağmen insanlığın vicdanını yarası olan kısmı ele almak istedik." diye konuştu.

Akyüz, ziyaretçilerin sergiyi beğendiklerini dile getirerek, ürünlerden satın alındığını ve seneye öğrenci olarak kayıt yaptırmak istendiğini kaydetti.

Proje Koordinatörü usta öğretici Birsen Bilgiç ise "Aile Yılı" kapsamında çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Ürünleri hazırlarken eski fotoğraflardan esinlendik. Öğrencilerimizle mümkün olduğu yaptığımız işlemleri işbirliği şeklinde yürüttük. Genel olarak çok eski geçmişimizde olan orijinal fotoğraflardan esinlendik." dedi.

Taraklı

Taraklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce yıl sonu sergisi düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sergide, Taraklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tumiçin Çetiner'in açılış konuşmasının ardından Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin roman havası oyunları ve müzik dinletisi yapıldı.

Sergide, yıl boyunca açılan kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçiler tarafından incelendi.

Programa, Kaymakam Turgay Tarık, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Özen, Emniyet Amiri Cihat Avşar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Hidayet Kaya, daire müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Taraklı, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı ve Taraklı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:21:38. #7.13#
SON DAKİKA: Akyazı ve Taraklı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.