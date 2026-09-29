Sakarya'da kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı, Karasu'da yaklaşık 60 hane etkilendi - Son Dakika
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Sakarya'da kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı, Karasu'da yaklaşık 60 hane etkilendi

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Sakarya\'da kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı, Karasu\'da yaklaşık 60 hane etkilendi
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Sakarya'da iki gün etkili yağış, yollarda, ev ve tarım arazilerinde su baskınlarına yol açarak ulaşımı aksattı. Karasu Darıçayırı'nda taşan derede mahsur kalanlar kepçeyle kurtarılırken, selden yaklaşık 60 hanenin etkilendiği belirtildi ve Akyazı'da iki köprü ulaşıma kapatıldı.

Sakarya'da kuvvetli yağış, bazı yollarda, ev ve tarım arazilerinde su baskınları ile ulaşımda aksamaya neden oldu.

Yağış nedeniyle Karasu ilçesindeki Darıçayırı Mahallesi'ndeki dere taştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince bölgede mahsur kalanlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı. İlçede bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve kamu binaları su altında kaldı.

Mahalle sakini Levent Çelik, gazetecilere, sabah saatlerinde mahallede sel meydana geldiğini söyledi.

Geçmiş yıllara göre su seviyesinin yüksek ve su tahliyesinin de zor olduğunu belirten Çelik, selden yaklaşık 60 hanenin etkilendiğini dile getirdi.

Serdivan ilçesinde, D-100 kara yolunun Aşağıdereköy Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde yağış nedeniyle toprak yol kayması sonucu ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor.

Jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınan bölgede, Karayolları ekiplerince çalışmalar sürüyor.

Akyazı Belediyesi, kuvvetli yağışların ardından Akyazı-Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ile Altındere-Akyazı yolundaki Yağcılar Köprüsü mevkisinin ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine hassasiyet göstermeleri istendi.

Metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştü

SASKİ'den yapılan açıklamada, kentte 2 gün boyunca etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.

Metrekareye Ferizli'de 150, Adapazarı'nda 133, Karapürçek'te 144, Akyazı'da 129 ve Hendek'te 126 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, 560 personel ve 225 aracın olumsuzluk yaşanan noktalara müdahalelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, bazı noktalarda yaşanan taşkınlara müdahalelerin sürdüğü, altyapı hatları ve toprak tarafından sel riskine dönmemesi için önlemlerin alındığı ve vatandaşlardan gelen taşkın ihbarlarına cevap verildiği anlatılarak, "Özellikle dere yatakları çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın taşkın riskine karşı tedbirli davranmalarını rica ediyoruz. Bir yanda Devlet Su İşleri dere yataklarında bir yandan da ekiplerimiz il ve ilçe merkezlerinde müdahalelerini sürdürüyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş yağışı minimum olumsuzlukla atlatmak için tüm gücümüzle mücadele içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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