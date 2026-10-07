Sakarya'da lise öğrencileri Gazze için yazdıkları metni 5 dilde seslendirdi - Son Dakika
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Sakarya'da lise öğrencileri Gazze için yazdıkları metni 5 dilde seslendirdi

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Sakarya'da lise öğrencileri, Adapazarı Kültür Merkezi'ndeki şiir dinletisinde Gazze'de 3. yılını dolduran soykırıma tepki için yazdıkları metni 5 dilde seslendirdi. Öğrenciler ayrıca ateşkes ve insani yardım çağrısı yapan bildiriyi 4 dilde okudu.

Sakarya'da lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımına tepki göstermek için yazdıkları metni 5 dilde seslendirdi.

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi tarafından, Adapazarı Kültür Merkezi'nde, "Bir Filistin Vardı, Bir Filistin Gene Var" adlı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Öğrencilerin ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla buluştuğu programda şair Hüseyin Akın, "Hızlandırılmış Gazze Dersleri" adlı şiiri okudu.

Öğrenciler ise "Alınyazısı Saati Kudüs", "Mescid-i Aksa", "Kudüs", "Anneler ve Kudüsler", "Filistinli Sevgili", "Filistinli Çocuklar", "Soru İşaretlerinden Biri" ve "Biz Burada Kalacağız" adlı şiirleri seslendirdi.

Daha sonra İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımına tepki göstermek için öğrenciler tarafından yazılan metni okuyan Ömer Asaf Sarı, direnişin kalbi olan Gazze'de çocukların açlıkla, annelerin yıkıntılar arasında yaşamla sınandığını söyledi.

Filistin halkının hafızasının enkaz altında bırakıldığını, bunun insanlığın ortak sınavı olduğunu belirten Sarı, insanlığı kurtaracak olan değerin, vicdan olduğunu bildirdi.

Sarı, küresel vicdanın uyandığını ifade ederek, "Kalıcı ve gerçek bir ateşkes sağlanmalı, abluka kaldırılmalıdır. Gazze mazlumlarının ihtiyacı olan gıda, su, ilaç ve insani yardım engelsiz ulaşmalıdır. Sivillere, hastanelere ve okullara yönelik saldırıların sorumluları uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir. Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkı tanınmalıdır. Bu yıkımı mümkün kılan silah ticareti ve suç ortaklığı sona ermelidir." diye konuştu.

Gazze'nin yeniden inşasının, Filistin halkının kendi iradesiyle gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"Devletleri vicdanlarının sesini dinlemeye çağırıyoruz. Dünya halklarını da bu uyanışı büyütmeye, bu zülüm karşısında susmamaya ve bu zulmü unutturmamaya çağırıyoruz. Bir zaman kapanıyor yeni bir zaman başlıyor. Bu zamanın adı vicdandır. Vicdan çağıdır. Bu bildiri, susmayı reddeden Vicdan çağının tanıklığını yapan insanların ortak sesi olmasını istiyoruz. Vicdanın coğrafyası yoktur. Filistin, insanlığın vicdanıdır."

Daha sonra diğer öğrenciler bildiriyi Arapça, İngilizce, İspanyolca ve Almanca okudu.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman da programda bir konuşma yaptı.

Etkinlik, öğrencilerin "Dabke" dans gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: AA
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