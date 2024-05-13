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Sakarya'da Mayıs ayı ortasında kar yağışı

SAKARYA - İlkbahar aylarına girilmesine rağmen Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. İlkbahar aylarına girilmesine rağmen yağan kar, Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Mayıs ayında yağan kar bazı yeşil alanları beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla devam ediyor.