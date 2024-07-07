Sakarya'da Orman İşletme Deposunda Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da Orman İşletme Deposunda Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya\'da Orman İşletme Deposunda Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Faik Yarımbaş, 62 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 2'ye yükseldi.

07.07.2024 11:46
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SAKARYA'da 6 Mayıs'ta orman işletme deposundaki damgalama tankında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Faik Yarımbaş (53), tedavi gördüğü hastanede 62 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 6 Mayıs'ta saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesindeki Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda meydana geldi. Ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu tankta, patlama oldu. Patlama sırasında tankın yakınındaki işçiler Faik Yarımbaş, Selçuk Yılmaz (44) ve Abdülkadir T. yaralandı. Vücudunun yüzde 65'inde yanıklar olan Selçuk Yılmaz, olaydan 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 62 gündür tedavi gören Faik Yarımbaş da dün yaşam savaşını kaybetti. Böylece patlama ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Orman İşletme Deposunda Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Orman İşletme Deposunda Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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