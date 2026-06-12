Sakarya\'da Otobüs Şoförü Yoğun Bakımda Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

SAKARYA'da belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu, şoför güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 9-B Maltepe Hattı'nda sefer yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste bir yolcunun fenalaştığını fark eden vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi. Otobüs şoförü de güzergahı değiştirerek aracı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Yolcular da fenalaşan vatandaşa yardım ederek yere düşmesini engelledi ve sakinleştirmeye çalıştı.

DURUMU İYİ

Kısa sürede hastaneye ulaştırılan yolcu, acil servis önüne getirilen sedyeye alınıp, hastaneye taşındı. Tansiyon rahatsızlığı bulunduğu ve sıcak havadan etkilendiği öğrenilen yolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Otobüs şoförü ve yolcuların örnek dayanışması araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.