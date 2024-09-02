Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa Gür idaresindeki 34 TN 3489 plakalı otomobil, Karasu yolu Küçükkaynarca kavşağında Cevat Akdoğan yönetimindeki 41 F 4609 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı Gür, sağlık ekiplerince Adapazarı ilçesindeki Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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