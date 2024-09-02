Sakarya'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya\'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

02.09.2024 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Gür idaresindeki 34 TN 3489 plakalı otomobil, Karasu yolu Küçükkaynarca kavşağında Cevat Akdoğan yönetimindeki 41 F 4609 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı Gür, sağlık ekiplerince Adapazarı ilçesindeki Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Jandarma, Kaynarca, Otomobil, sakarya, İtfaiye, trafik, Güncel, Kaza, Acil Durum, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Yargıtay Savcısı İşçimen’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
13:21 Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 16:34:58. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement