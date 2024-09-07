Akyazı'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücü öldü, eşi ağır yaralandı.

Türkormanköy Mahallesi Osmanbey mevkiinde Barış Yaylı (45) idaresindeki 54 AIJ 610 plakalı otomobil ile H.Ö. (56) yönetimindeki 54 D 5445 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile karısı Cemile Yaylı itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Barış Yaylı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cemile Yaylı'nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.