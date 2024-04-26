Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Sakarya\'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Kocaali istikametinden Karasu yönüne ilerleyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zahide Saatçi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Saatçi'nin mesai arkadaşları da kaza yerine geldi.

26.04.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Kocaali istikametinden Karasu yönüne ilerleyen E.E'nin kullandığı 54 AGG 236 plakalı otomobil, Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zahide Saatçi'ye (58) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın ile takla atan otomobil yan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saatçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.E. ise sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Öte yandan otomobildeki gaz sızıntısı nedeniyle ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak sızıntıyı kesti.

Adliye personeli olduğu öğrenilen Saatçi'nin mesai arkadaşları da kaza yerine geldi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Sakarya, Yargı, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
12:16 İspanya’da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu İspanya'da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:40:11. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement