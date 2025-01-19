Sakarya\'da Otoyolda Parçalanmış Ceset Bulundu

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SAKARYA'da, Anadolu Otoyolunda bir aracın çarpıp kaçtığı kişinin üzerinden çok sayıda araç geçti. Jandarma, parçalanan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolunun Arifiye geçişinde yolda parçalanmış ceset parçaları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, yayaya bir aracın çarpıp kaçtığı, sonrasında ise cesedin üzerinden çok sayıda araç geçtiği tespit edildi. Jandarma ekipleri parçalanan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatırken, parçalanmış ceset ise toplanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla soruşturma sürdürülüyor.